Nowe telewizory Panasonic już w Polsce. Król kina zajmie się graczami

Niemal każdy z wiodących producentów telewizorów ma w garści jakiś unikatowy atut, za sprawą którego ów producent odnosi ciągły sukces. W przypadku Panasonica i jego telewizorów owym atutem było postawienie przede wszystkim na odtwarzanie filmów. Nie to by te telewizory nie nadawały się do sportu, gier wideo czy programów telewizyjnych - wręcz były w tym zawsze co najmniej bardzo dobre. Nacisk jednak od zawsze położony był na domowe kino.