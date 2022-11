Na tym telewizorze sport obejrzysz z przyjemnością. Hisense A85H - recenzja

Pierwszą oszczędność środków w A85H, jaką widać, to wykorzystanie starszego chipsetu. A widać to po tym, że tylko dwa z czterech złączy HDMI działają w standardzie 2.1 i z AMD FreeSync (VRR). Choć to będzie problemem tylko dla tych użytkowników, którzy chcą grać na wielu konsolach do gier i wszystkie wykorzystywać do maksimum. Na szczęście nie brakuje obsługi HDMI eARC, więc A85H można bez problemu rozszerzyć o nowoczesny soundbar czy kino domowe. Niestety jest to jedno ze złącz HDMI 2.1.