Bogacze oszaleli. Oto telewizor zatopiony w eko-głazie

Syno-stone to materiał, który - jak opisuje producent - jest bardzo wytrzymały i nieporowaty. Jest on, wedle tego opisu, wytwarzany ze skalnych minerałów, które z kolei są pozyskiwane z technologii recyklingu. Loewe twierdzi też, że zerowa porowatość materiału sprawia, że jest on niezwykle higieniczny. Choć po prawdzie trudno zrozumieć, jakie dokładnie ma to znaczenie i związek z czymkolwiek. Grunt, że jest luksusowo. A jak tam sam telewizor.