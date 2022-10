Najlepszy telewizor do kupienia podczas inflacji. TCL C735 - test

Do telewizora dołączone są dwa piloty. Nie jestem pewien, czy mi się podobają: liczba wykupionych przez partnerów skrótów do aplikacji zaczyna być nieco irytująca i to nie jest tylko problem TCL-a. Muszę jednak przyznać, że są wykonane ze świetnego tworzywa (wyższej jakości niż sam telewizor), mają też, w subiektywnej ocenie, wyjątkowo przyjemny klik przycisków. Mam więc wątpliwości co do ergonomii, ale jakość wykonania to najwyższa półka. Nie licząc pilotów aluminiowych.