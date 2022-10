Wydajesz 320 000 zł i Apple Music w końcu brzmi nieźle

Dźwięk sferyczny Dolby Atmos to na dziś rzecz niezwykle rzadka w samochodach, z uwagi na fakt, że do tej pory technologia ta była kojarzona z treściami filmowymi i z grami wideo. Jednak wraz z przyjęciem Dolby Atmos przez Apple Music, jego popularyzacja w świecie muzyki postępuje bardzo szybko. Apple i Mercedes wyraźnie wyczuły okazję, by sobie nawzajem nadać nieco dodatkowej eksluzywności.