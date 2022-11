Cena QD-OLED TV topnieje w oczach. Telewizor Samsung OLED można kupić 2000 zł taniej

Matryce QD-OLED wykorzystują technikę QLED (Quantum dot LED) do reprodukcji kolorów, zamiast wykorzystywać do tego celu filtr kolorów, jak to ma miejsce w matrycach WOLED. Oznacza to, że tak jak WOLED-y, świetnie sobie radzą z kontrastem i ruchem, a dodatkowo są znacznie jaśniejsze i zdolne do wyświetlania szerszej palety barwnej. Nadal nie jest to poziom najlepszych telewizorów LCD na świecie, ale różnice są tak małe, że niemalże nieistotne. A nadal oferują kontrast nieosiągalny dla żadnego telewizora LCD.