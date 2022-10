Jest mała, tania i zrobiona z elektrośmieci. Oto turbina wiatrowa, której wystarczy lekki powiew wiatru

Trzy wolty i 290 mikrowatów nie są w stanie naładować telefonu komórkowego czy hulajnogi elektrycznej, za to są w stanie naładować różnego rodzaju czujniki tak, aby te były w stanie dokonać pomiaru i przesłać dane do telefonu, komputera czy serwera. Ponadto urządzenie, nazwane przez naukowców "kombajnem wiatrowym" (ang. wind harvester) jest w stanie przekierować wygenerowaną energię elektryczną do akumulatorów, do późniejszego wykorzystania w miarę potrzeb.