Wygląda jak leżanka, a potrafi wytwarzać prąd. Energia z fal morskich jest tańsza od tej z paliw kopalnych

Zupełnie inny pomysł na fale ma cypryjska firma Sea Wave Energy Ltd., która jak zapewnia nad swoją technologią pracuje już od ponad dekady. Po latach pracy jednak niedawno przedstawiono prototyp urządzenia o nazwie Waveline Magnet. Urządzenie w odpowiednich warunkach jest w stanie generować energię elektryczną o mocy szczytowej nawet 100 MW, co przy uwzględnieniu kosztów produkcji całego urządzenia sprawia, że jest to rozwiązanie tańsze od generowania energii z paliw kopalnych.