Tom Cruise leci na kosmiczny spacer. Zaryzykuje życie z błahego powodu

Pomysł jest cały czas analizowany przez specjalistów ze strony producenta, przez SpaceX, który miałby zawieźć Cruise’a na ISS, oraz przez NASA, do której należy decyzja o zezwoleniu na cywilny spacer kosmiczny. Jedyne co wiadomo to to, że najbliższe dwie misje załogowe nie uwzględniają żadnych spacerów kosmicznych. Jeżeli zatem do nagrania faktycznie dojdzie, to z pewnością nie będzie to w ciągu najbliższego roku. Co będzie później? Tego dowiemy się być może pod koniec przyszłego roku.