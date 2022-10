Ludzie zawsze chcieli pisać szybciej. Oto przedziwna historia stenografii i stenotypii

Jak wiadomo z lekcji historii, wynalezienie druku było momentem przełomowym w dziejach, gdyż pozwoliło na szybsze niż kiedykolwiek rozpowszechnianie wiedzy. Na fali popularności druku, wiedzą zechciał się podzielić również angielski lekarz i duchowny, Timothy Bright. W 1588 roku popełnił on dzieło Characterie; An Arte of Shorte, Swifte and Secrete Writing by Character, które taktowało o autorskim systemie Brighta podobnym do not tyrońskich.