86-letnia klawiatura na stałe w iOS 16. Czym jest układ Dvoraka?

Zdaniem Dvoraka układ QWERTY posiada wiele wad, wśród których amerykański psycholog wymienia m.in. wpisywanie popularnych kombinacji tym samym palcem (np. w języku angielskim jest to "ed" i "de", w polskim jest to np. "we" ), wiele popularnych kombinacji literowych jest wpisywanych jedną ręką, podczas gdy druga jest bezczynna (w języku angielskim jest to np. was, were, w języku polskim może to być np. rzecz). Ponadto Dvorak wytknął klawiaturze QWERTY, że w języku angielskim większość pisania odbywa się lewą ręką, która dla większości ludzi nie jest ręką dominującą. Oprócz obserwacji ruchów ręki na klawiaturze, Dvorak skrupulatnie studiował częstotliwość występowania liter w języku angielskim oraz fizjologiczną budowę ręki.