Skoro jednak ładunek nie osiągnął orbity, to po osiągnięciu maksymalnej wysokości zaczął spadać z powrotem na Ziemię. Jak się okazało, ładunek uderzył w powierzchnię Ziemi z takim impetem, że do jego wyciągnięcia z Ziemi trzeba było użyć koparki. Warto jednak tutaj podkreślić, że ładunek był na takie zderzenie przygotowany, dzięki czemu podczas zderzenia z Ziemią nie doszło do zniszczenia żadnego z jego komponentów.