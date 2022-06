Dokładnie tak jak w przypadku samochodów, to nie tyle prędkość zabija, co przyspieszenie. W przypadku samochodów zazwyczaj dotyczy to ujemnego przyspieszenia w momencie uderzenia w przeszkodę, w przypadku działa wystrzeliwującego ładunki na orbitę, siła odśrodkowa w momencie rozpędzania zamieniłaby człowieka w mokrą plamę. Wyobraźmy sobie z resztą, że jesteśmy na końcu centryfugi widocznej na animacji powyżej, a na pewno uświadomimy sobie, że nie jest to środek transportu dla ludzi.