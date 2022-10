Dzień dobry, jestem robotem i pomagam dzieciom ze spektrum autyzmu i jąkaniem

Jak deklaruje Robokind, dzieci, które miały okazję "przetestować" Milo wykazywały dużo większy entuzjazm i chęć do interakcji w porównaniu do interakcji z terapeutami. Aczkolwiek deklaracje te należy traktować z przymrużeniem oka, bowiem choć Milo ma potencjał, bardzo ciężko jest zaangażować robota do testów. Po pierwsze, produkcja maszyny, nie jest tanim procesem, co przekłada się na koszty dla instytucji. Milo kosztuje ponad siedem tysięcy dolarów.