Elastyczne i rosnące niczym rośliny. Oto miękkie roboty

Roboty do zadań specjalnych to wbrew wyobrażeniom nie humanoidalne maszyny o wielu funkcjach i możliwościach, a tak zwane miękkie roboty, które mogą wejść tam, gdzie ludzkie oko ani ręka nie sięga. Inżynierom właśnie udało się stworzyć miękkie samorosnące roboty inspirowane roślinami, które tak jak one do rośnięcia wykorzystują ciecz i światło.