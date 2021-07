Naukowcy przypadkiem stworzyli biodegradowalny plastik. Rozkłada się w kilka dni

Tworzywa sztuczne to jedno z największych, stworzonych przez człowieka zagrożeń dla naszej planety. Teraz naukowcy z Chin przypadkiem opracowali plastik, który ulega rozkładowi w ciągu kilku dni.

Miliony ton mikroplastików trafia co roku do oceanów na całej Ziemi. W ciągu ostatnich kilku dekad nasza cywilizacja przyzwyczaiła i uzależniła się od produktów wytwarzanych z tworzyw sztucznych oraz od wszechobecnych opakowań plastikowych. Niestety o ile wyglądają estetycznie, to niemal w całości kończą na wysypiskach śmieci gdzie rozkładają się przez dziesiątki, a często przez setki lat. Nic więc zatem dziwnego, że Ziemia tonie w odpadach plastikowych niemalże w każdym miejscu na Ziemi, a naukowcy odkrywają ogromne ilości plastiku także w wielorybach i rybach, które wchłaniają drobne mikroplastiki razem z wodą. Gdyby tak dało się stworzyć plastik, który po wykorzystaniu szybko i bezproblemowo rozkłada się bez szkody dla środowiska.