Internet dostarczany za pomocą... giętkiego lodu. Tak, to ponoć całkiem realne

A gdyby tak lód był elastyczny?

Okazuje się, że może być, ale stworzenie takiego lodu wymaga odpowiednich warunków laboratoryjnych. Fizycy z Uniwersytetu Zhejiang w Hangzhou poinformowali właśnie o tym, że udało im się stworzyć niezwykle cienkie włókna lodu o średnicy zaledwie 4,4 mikrometra . Nie dość, że można je niemalże zapleść w pętle, to powracają do stanu początkowego po usunięciu działającej na nie siły.

Proces przygotowania włókien nie należy jednak do łatwych. Najpierw konieczne było umieszczenie pary wodnej w niewielkiej komorze elektrycznej. Następnie komora została schłodzona za pomocą ciekłego azotu. Dopiero wtedy wprowadzono do niej igłę z wolframu i podłączono ją pod prąd o napięciu 2000 V. Prąd elektryczny sprawiał, że na igle zaczęła osadzać się para wodna, która zamieniała się stopniowo w kryształki lodu. Gdy komora była schładzana do -150 stopni Celsjusza, powstałe w ten sposób mikrowłókna stawały się elastyczne.

Naukowcy podejrzewają, że tak stworzone włókna, dzięki swojej wyjątkowej przejrzystości mogą być wykorzystywane jak prawdziwe światłowody do przesyłania sygnałów świetlnych. Co więcej, badacze pracujący pod kierownictwem Limina Tonga z Hangzhou podejrzewają, że skoro udało się to zrobić ze sztywnym dotąd lodem, to być może odpowiedni proces wytwarzania może uelastycznić także inne materiały.