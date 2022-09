Odkurzanie to nie taka prosta sprawa. Można mieć miotłę lub kosmicznego robota, który sam dba o czystość

Pierwszą kategorią są po prostu Odkurzacze. Wejście tam gwarantuje nam dostęp do najbardziej klasycznych odkurzaczy przypominających te, które stały w polskich domach przez ostatnie kilka dekad. W tej kategorii znajdziemy zarówno odkurzacze workowe jak i bezworkowe, które co do zasady składają się z samego odkurzacza, długiego węża z uchwytem oraz z zestawu mniejszych i większych szczotek. Sam odkurzacz może przyjmować przeróżne kształty, czasami bardziej, a czasami mniej futurystyczne. Jeżeli wybieramy odkurzacz z takiej kategorii warto zwrócić uwagę na moc wejściową odkurzacza oraz na zasięg pracy. Zbyt krótki przewód zasilania, który podczas sprzątania mieszkania trzeba podłączać do trzech różnych gniazdek może doprowadzić do furii, a za mała moc ssania sprawi, że porządne sprzątanie zajmie nam znacznie więcej czasu, przy okazji zużywając więcej energii, co w obecnej sytuacji na pewno jest argumentem przeciwko takiemu zakupowi.