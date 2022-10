Dziwna rozmowa na ulicy. Kurier wygarnął robotowi: pracę nam zabierasz. Robot odpowiedział

Maksymalna prędkość takich maszyn to około 5 kilometrów na godzinę. Urządzenia są w stanie dźwigać ładunek do 15 kilogramów. Ponadto zostały wyposażone w czujniki temperatury oraz system podgrzewania. Dzięki temu dostawa zawsze będzie ciepła, nawet w zimne wieczory. Trzeba tylko mieć na uwadze, że robot nie dostarcza jedzenia pod same drzwi. Dla maszyn schody i windy to problemy nie do przeskoczenia. Co za tym idzie, zamawiający musi wyjść na zewnątrz, by odebrać dostawę od maszyny czekającej przy bramie bądź klatce schodowej.