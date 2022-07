Niemiecki Brunszwik to miejsce, w którym Siemens - trzeci co do wielkości producent pociągów na Starym Kontynencie - ma ogromne centrum produkcyjne. Powstają tutaj lokomotywy oraz wagony, ale nie one stanowią teraz oczko w głowie korporacji. W Brunszwiku produkuje się bowiem technologie, ponieważ właśnie one za kilka lat będą miały kluczowe znaczenie na kolei. To proces, który doskonale znamy z branży technologii użytkowej, gdzie od dłuższego czasu rozwój software jest dynamiczniejszy niż rozwój hardware. Smartfony są tego dobrym przykładem.