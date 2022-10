Oto jadalny czujnik, który chroni przed częstymi wizytami w toalecie

Marnowanie żywności to problem, który dotyczy wszystkich współczesnych społeczeństw. Wśród jego przyczyn można wymienić m.in. nierozważne planowanie zakupów żywności, niezwracanie uwagi na daty przydatności do spożycia, czy niewłaściwe przechowywanie. W samej Unii Europejskiej rocznie marnuje się w ten sposób przynajmniej 88 milionów ton żywności. Badania prowadzone w naszym kraju natomiast wskazują, że w ciągu roku wyrzucamy do śmieci aż 4,8 milionów ton żywności.