Musk płacze, że nie może dopłacać. Do Starlinków dla Ukrainy dołoży się Unia Europejska

Według dokumentów, do których dotarło CNN, Elon Musk zwrócił się z prośbą do Pentagonu o wzięcie na siebie kosztów utrzymania telekomunikacji satelitarnej Starlink na terenie Ukrainy. System satelitarny od prawie ośmiu miesięcy gwarantuje mieszkańcom okupowanego państwa dostęp do internetu, gdyż infrastruktura telekomunikacyjna i przerwanie ciągłości połączenia są jednym z celów stale trwających rosyjskich ataków.