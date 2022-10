Polska płaci miliony Muskowi za Starlinki dla Ukrainy

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował o przekazaniu Ukraińcom 11,7 tysięcy terminali Starlink ze strony polskich władz. Znaczną część jednostek z tej puli kupił PKN Orlen - bo aż 5 tysięcy - podczas gdy reszta została nabyta bezpośrednio za środki rządowe. To ważne rozróżnienie, jeśli spojrzymy na temat abonamentu. Wymaganego do opłacenia, by satelitarny internet Muska w ogóle działał.