Mają nowy pomysł na produkcję betonu. Wciąga CO2 jak drzewa

W rozmowie z portalem InterestingEngineering badacze wskazują, że cement można bowiem zastąpić żużlem, który jest półproduktem powstającym w procesie produkcji stali. Co więcej, zamiast wypalania w piecu cementowym, do produkcji zużywa się dwutlenek węgla do wulkanizowania w specjalnej komorze absorpcyjnej. To tam dwutlenek węgla wiązany jest w betonie i zamieniany w węglan wapnia, który zapewnia betonowi odpowiednią gęstość.