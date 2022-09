Po raz pierwszy w historii sklonowali wilka. Surogatką była samica psa

Obecnie Maya żyje wraz ze swoją matką w laboratorium należącym do firmy Sinogene, które znajduje się w Xuzhou we wschodnich Chinach. Uczeni planują przeniesienie Mayi do Harbin Polarland, do żyjącego tam stada wilków. Jak podaje GloBal Times, włączenie Mayi do stada wilków będzie dokonywane stopniowo ze względu na jej dotychczasową izolację od innych zwierząt.