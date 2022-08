Owad, który wymarł 150 lat temu właśnie przemówił. Teraz będą poszukiwać ocalałych osobników

Choć mamy do czynienia tylko z jednym okazem, jest to jeden z zaledwie kilku gatunków, które przetrwały z grupy krewnych pasikoników i świerszczy, które prawdopodobnie dominowały w okresie jurajskim. Porównanie tego gatunku do współczesnych krewnych jest interesujące, ponieważ ma duże skrzydła, które sugerują, że jest zdolny do długiego lotu, i wydaje dźwięki o niskiej częstotliwości, zdolne pokonywać duże odległości. Wraz ze swoim zwyczajem życia na otwartej przestrzeni, cechy te powinny uczynić go idealnym celem dla nietoperzy.

Jego przetrwanie od czasów jurajskich sugeruje, że obecnie żyje w środowisku bez nietoperzy, które żywią się swobodnie latającymi owadami.

