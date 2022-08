Szaleni naukowcy wskrzeszą tasmańską bestię. Genetyka przywróci ją do życia

86 lat temu ludzie doprowadzili do wyginięcia jednego z australijskich endemitów - wilkowóra tasmańskiego. W celu odtworzenia gatunku Uniwersytet w Melbourne podjął współpracę ze startupem, który zaledwie rok temu ogłosił przywrócenie do życia mamuta. Czy to się uda? Zobaczymy za 10 lat, bo według deklaracji właśnie tyle potrzebują uczeni, by przywrócić wymarły gatunek do życia.