Astronomowie wkrótce będą mieli większy problem niż Starlinki. BlueBirdy zniszczą astronomię naziemną

W sobotę, 10 września rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła na orbitę satelitę BlueWalker 3 należącego do firmy AST SpaceMobile. Jak na razie zlokalizowana w Teksasie firma będzie miała na orbicie tylko jednego satelitę, który będzie służył do testu technologii dostarczania łączności 4G oraz 5G bezpośrednio z satelity do telefonów komórkowych.