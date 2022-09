Satelity Muska zagrażają ludzkości. Możemy przez nie przeoczyć pędzące ku Ziemi planetoidy

Astronomom tacy ludzie zazwyczaj mówią, że mamy XXI wiek i wszystkie teleskopy powinny być w przestrzeni kosmicznej, a nie na powierzchni Ziemi. Oczywiście takie stwierdzenia są jedynie dowodem ignorancji. Największe teleskopy astronomiczne na Ziemi mają zwierciadła o średnicy rzędu 30 metrów (budowany obecnie w Chile Extremely Large Telescope). Tak dużych teleskopów nie da się wynieść na orbitę okołoziemską za pomocą żadnej rakiety. Co więcej, taki teleskop na powierzchni Ziemi pozwala na stały serwis, na bezustanną modernizację, na podłączanie nowych czujników, nowych odbiorników i nowych instrumentów obserwacyjnych. Wystarczy wejść do budynku teleskopu i po prostu je podłączyć. W przypadku teleskopów kosmicznych jest tak, że kosztują one kolosalne pieniądze (wystarczy przypomnieć tutaj koszt budowy i wyniesienia Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba), a i tak są całkowicie nieserwisowalne. JWST znajduje się aktualnie 1,5 mln km od Ziemi i nie ma żadnych szans, aby z Ziemi wysłać do niego załogową misję serwisową czy naprawczą. Warto tutaj wspomnieć, że James Webb ma zwierciadło zaledwie 6,5-metrowe, co przy kolosalnym ELT nie jest już takie imponujące. Wizja zastąpienia obserwatoriów naziemnych kosmicznymi może się zatem rodzić jedynie w głowach ignorantów.