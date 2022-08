Od kilku dni Pawieł Durow, główny twórca Telegrama, dość publicznie i otwarcie krytykuje Apple’a w mediach społecznościowych. Jak twierdzi, Telegram w wersji na iPhone’a otrzymał rewolucyjną aktualizację. Ta jednak nie dotarła do użytkowników, bo od paru tygodni jest blokowana przez moderatorów Apple’a i nie została opublikowana na App Store. Co gorsza, jak skarżył się Durow, bez żadnego podania przyczyny czy jakiejkolwiek informacji zwrotnej. Durow zauważa też, że produkty konkurencji - jak WhatsApp czy Skype - otrzymują regularnie aktualizacje co kilka dni. - Jak mam z nimi konkurować na platformie iOS, skoro Telegram czeka już drugi tydzień? - pytał retorycznie Durow.