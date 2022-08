PKP ściemnia czy faktycznie można kupić bilety taniej? Inni mają pecha, ale ja sporo zaoszczędziłem

Nie prowadzę tabelki, raczej kieruję się tym, że raz płacę za dany przejazd "normal nie", a raz mniej - i to już mnie satysfakcjonuje. Owszem, można powiedzieć, że dałem się nabrać, bo być może gdyby Intercity na początku roku nie podniosło cen, to płaciłbym tyle samo, albo nawet i mniej. Jednak od podwyżek się nie ucieknie, tym bardziej teraz, kiedy ceny energii rosną. Dynamiczny system cen mimo wszystko pozwala co nieco zaoszczędzić. A to już coś.