Biegun zapewnia obie te rzeczy. W kraterach znajdujących się na biegunie Księżyca istnieją obszary, w które światło słoneczne nigdy nie zagląda. To właśnie w takich kraterach sondy kosmiczne krążące wokół Księżyca dostrzegły pokaźne zasoby lodu wodnego. Skoro promieniowanie słoneczne tych miejsc nigdy nie ogrzewa, to lód, który tam się osadza, nigdy więcej nie zmienia stanu skupienia i może stanowić doskonałe źródło wody pitnej dla astronautów, ale także źródło wody niezbędnej do produkcji paliwa rakietowego. Na nagraniu powyżej, wykonanym na podstawie zdjęć z sondy Lunar Reconnaissance Orbiter dobrze widać te miejsca, w których nigdy nie robi się jasno wraz z obrotem Księżyca wokół własnej osi.