Nie jest tajemnicą to, jak nowe składane Samsungi będą wyglądać. Nie jest też tajemnicą, że od kilku lat Samsung prezentuje swoje nietypowe urządzenia późnym latem. Można się więc było spodziewać, że Galaxy Fold 4 i Galaxy Flip 4 (już bez „Z”, z oczywistych względów) zadebiutują w sierpniu. Teraz wiemy, kiedy dokładnie to nastąpi. Samsung nie zrobił jednak typowego ogłoszenia, lecz wrzucił do mediów społecznościowych kryptograficzną zagadkę, która ujawnia datę premiery.