Galaxy Flip 4 na pierwszych zdjęciach. Zniknęła fałda, została szpara

Niestety, w przeciwieństwie do P50 Pocket i na wzór Galaxy Z Flip 3, nowy Galaxy Flip 4 nadal będzie miał wyraźną szparę po złożeniu, co oznacza, że nadal będzie chłonąć do wnętrza pyłki, kurz i osad z kieszeni. A to zaś raczej wyklucza fakt uzyskania normy pyłoszczelności; wygląda na to, że póki co musimy się zadowolić składanymi Samsungami odpornymi na zachlapania, których jednak lepiej nie zabierać ze sobą na plażę.