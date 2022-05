Obawiam się jednak, że jedynym możliwym rozwiązaniem tego problemu byłoby zastosowanie mniej zasobożernego procesora, który oferowałby wystarczającą wydajność, a jednocześnie miał mniejsze zapotrzebowanie energetyczne i co za tym idzie - wytwarzał mniej ciepła. O ile jest mało prawdopodobnym, by Samsung wykonał taki krok wstecz, tak byłoby to bardzo wskazane. Choć kto wie - jeśli Flip 4 ma być znacznie tańszy od Z Flip 3, to może jednym z elementów cięcia kosztów mogłoby być zastosowanie słabszego procesora? Dałoby to potrójną korzyść: niższą cenę, mniej problemów z przegrzewaniem się i... dłuższy czas pracy. Jeśli o mnie chodzi, z pocałowaniem ręki zamieniłbym topowego Snapdragona na procesor ze średniej półki, który rozwiązałby kilka innych problemów urządzenia kosztem utraty odrobiny wydajności, czego i tak nikt by nie odczuł w codziennym użytkowaniu. Póki co jednak niepotwierdzone informacje mówią o zastosowaniu Snapdragona 8 gen. 1, więc o zakończeniu problemów z przegrzewaniem można raczej pomarzyć.