Rosja ma pomysł na własną stację kosmiczną. Astronauci będą wpadać do niej, jak turyści do schroniska

Do 2030 roku pozostało osiem lat. Choć obiektywnie to dużo czasu, to jeżeli należy zaprojektować, przetestować, zbudować (w sytuacji braku jakichkolwiek komponentów) i wysłać stację na orbitę, to jest to harmonogram bardzo optymistyczny, jeżeli nie nierealistyczny. Równie ważnym aspektem jest aspekt finansowy. Wojna na Ukrainie sprawiła, że Rosja podąża galopem ku całkowitej niewypłacalności. W takiej sytuacji budowa własnej niezwykle kosztownej i co więcej - średnio przydatnej - stacji kosmicznej nie wydaje się zadaniem priorytetowym.