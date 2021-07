Rosyjski moduł Nauka zaczął kręcić bączka stacją kosmiczną. Na orbicie było bardzo źle

W czwartek 29 lipca 2021 r. o godzinie 15:25 rosyjski moduł Nauka przycumował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak się jednak okazało kilka godzin później, to nie był jeszcze koniec tego thrillera.

Moduł Nauka ma problemy od ponad 15 lat. Choć pierwotnie miał zostać wyniesiony na orbitę okołoziemską już w 2007 roku, to niemalże co roku pojawiały się z nim nowe problemy powodujące kolejne opóźnienia. Istniało już nawet ryzyko, że po prostu Nauka nigdy nie trafi na kosmodrom i nie będzie miała okazji polecieć w kosmos.

Ostatecznie jednak 21 lipca 2021 r. kilkunastoletnia batalia zakończyła się sukcesem - Nauka wystartowała w przestrzeń kosmiczną z Kosmodromu Bajkonur. Po drodze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pojawiło się kilka poważnych usterek modułu nawigacji oraz zespołu napędowego. Szybka reakcja ze strony specjalistów z centrum kontroli lotów pozwoliła na przestrzeni kilku dni ustabilizować moduł i podnieść jego orbitę tak, aby jednak dało się zacumować statkiem do stacji kosmicznej. W wyniku całej tej akcji, w ostatniej fazie lotu inżynierowie mieli możliwość wykonania tylko jednego podejścia do stacji kosmicznej. Gdyby cumowanie się nie zakończyło sukcesem za pierwszym razem, Nauka spłonęłaby w atmosferze.