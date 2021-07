Długa droga Nauki do ISS

Moduł Nauka będzie przycumuje do stacji kosmicznej za pomocą portu, do który jeszcze kilka dni temu zajmowany był przez śluzę Pirs, która w środę spłonęła w ziemskiej atmosferze po manewrze deorbitacji. Nauka rozszerzy rosyjską przestrzeń na pokładzie stacji kosmicznej o nową przestrzeń laboratoryjną i mieszkalną.

Sam moduł miał być wyniesiony na orbitę już w 2007 r. jednak ze względu na liczne opóźnienia, błędy konstrukcyjne jego start był przekładany niemalże co roku przez kolejne 14 lat. Ostatecznie moduł wystartował z Kosmodromu Bajkonur 21 lipca 2021 r. Jeżeli ktoś jednak myślał, że to koniec jego tułaczki, to mocno się pomylił. W drodze do stacji kosmicznej ujawniły się liczne usterki zespołu napędowego, a następnie zestawu nawigacyjnego.