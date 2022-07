Nikt nie spodziewał się sukcesu marsjańskiego helikoptera. Teraz NASA wyśle 2 kolejne

W związku z oszałamiającym sukcesem testowej misji helikoptera Ingenuity nastąpiła jednak pewna zmiana. 27 lipca NASA poinformowała, że na drugim etapie misji nie powstanie jednak łazik, który miałby jedynie służyć do przetransportowania próbek z jednego miejsca w drugie. Zadania tego podejmie się sam łazik Perseverance, a jego zabezpieczeniem będą dwa dodatkowe helikoptery klasy Ingenuity, które polecą na Marsa w ramach drugiej misji całego programu. Jeżeli Perseverance nie poradzi sobie z odnalezieniem i dotarciem do miejsca lądowania lądownika Sample Retrieval Lander, to właśnie one będą odpowiedzialne za przetransportowanie próbek do rakiety.