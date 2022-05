Nagranie pozwala przyjrzeć się powierzchni pustynnej planety, zarówno piaskowemu terenowi na początku filmu, jak i temu skalistemu które pojawia się nieco później. Moment lądowania nie jest uwieczniony: kamera Ingenuity jest tak zaprojektowana, by się wyłączać na wysokości metra lub niższej, by do jej wnętrza nie dostał się marsjański pył.