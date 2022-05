Na orbitę polecą prochy 47 turystów kosmicznych, którzy nie wyrobili się z lotem w kosmos za życia

Co ciekawe, nie jest to żadna misja realizowana dla sektora turystyki pośmiertnej, a niejako prochy zabierają się na orbitę niejako „na stopa”. Mówić najprościej, „turyści” zostaną przymocowani do satelity telekomunikacyjnego, który zostanie wyniesiony w tym tygodniu na orbitę. Aby bliscy „astronautów” mogli sobie przez kolejną dekadę wspominać zmarłych, Celestis zapewni im informacje o tym gdzie znajduje się satelita, tak aby mogli sobie spojrzeć w niebo na przelatującego nad ich głowami satelitę i przypomnieć, że tą kropką na niebie leci osoba, której już z nimi nie ma.