Nagrodą będzie nie tylko dobre samopoczucie wynikające z dobrego uczynku czy ogródek bez robactwa. To również codzienna przyjemność obserwowania takiego dżentelmena (damy? nie jestem pewien), który nieśmiało do mnie zagląda szukając wody - gdy w nocy temperatura przekracza 25 C. Należy tylko pamiętać, by nie uczyć jeża przesadnego zaufania do ludzi. Pomagać, ale się nie spoufalać. Nie wszyscy będą tak pomocni i dla dobra jeży lepiej, by ludzi się nadal obawiały.