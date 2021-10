Z danych szwajcarskich naukowców wynika, że w Zurichu populacja jeży spadła i to aż o ok. 40 proc. Zwierzętom coraz trudniej jest przetrwać w miastach. Zagrożeniem są dla nich choćby samochody – swego czasu warszawskie media informowały, że jeże masowo giną pod kołami, gdy wybierają się szukać pożywienia i partnerów. To dlatego, że jeże „patrolują” nawet 5-hektarowy teren.