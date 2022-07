Na udomowieniu psów zyskał głównie człowiek. Wyskakujcie z kostek - dziś świętujemy Dzień Psa

Kiedy to wszystko się zaczęło? Problem w tym, że nie wiadomo. Najnowsze badania sugerują, że proces udomowiania psów zaczął się podczas końcowego okresu ostatniej epoki lodowcowej. Możemy się domyślać, jak to wyglądało. Zdesperowane - albo wyjątkowo odważne - szare wilki zbliżały się do człowieka, by zgarnąć dla siebie resztki jedzenia.