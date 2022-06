YouTube z funkcją przyznawania się do błędu. Ciekawe, który YouTuber z tego skorzysta

W przypadku YouTube’a trzeba wysłać cały film od nowa. To oznacza, że YouTuber traci wszystko to, na co pracował poprzedni, zawierający błąd klip - odsłony, polubienia i komentarze. Od dziś kolejni twórcy zyskują na YouTube dostęp do nowego narzędzia. Nazywa się ono Poprawki i ma sygnalizować widzom, że autor w danym miejscu się pomylił.