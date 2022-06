Usunęli kostkę brukową, a drzewa się odwdzięczyły. Wystarczyło pozbyć się betonu, by zieleń odżyła

Nie wystarczy chcieć inwestować w tereny zielone. Trzeba to robić mądrze, poprawiając klimat miejsca w zakresie temperatury, wilgotności, a więc warunków zamieszkania, pobytu, rekreacji. Stare drzewa mają podstawowe znaczenie dla takiego sposoby myślenia o rewitalizacji. Nie da się ich zachować, gdy nie zwrócimy uwagi na ich warunki siedliskowe. Tak przekonują eksperci The Trees and Design Action Group, brytyjskiego forum dialogu i projektowania przestrzeni miejskich z drzewami. Należy unikać zalewania betonem czy asfaltem strefy korzeniowej, okładać nieprzepuszczalnymi płytami czy kostkami. Działanie takie nie tylko obniża walory estetyczne miast, parków, tworzy miejskie wyspy ciepła, ale przede wszystkim przyczynia się do powolnego zamierania drzew.