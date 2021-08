To może być koniec betonozy. Konserwatorzy zabytków: w miastach ma być więcej zieleni

To bardzo ważny apel, bo wreszcie nie tylko aktywiści i mieszkańcy zwracają uwagę na problem. Przede wszystkim to urząd zadba o zabytkowe tereny. Jeśli jakieś władze miasta zechcą chwycić za topory, będzie można powołać się na generalną konserwator zabytków prof. Magdalenę Gawin.

Logiczne? Niby tak, ale nie do końca, na co zwraca uwagę generalna konserwator zabytków

Prawdopodobnie widząc, co się dzieje w polskich miastach, generalna konserwator zabytków prof. Magdalena Gawin postanowiła interweniować. Gawin w ramach swojej funkcji jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a więc wytyczne idą od samej góry. Swój list skierowała do wojewódzkich konserwatorów zabytków, którzy pod nią podlegają.

Słowem – może i kiedyś rynki służyły handlowi, ale dziś chodzi w nich o coś zupełnie innego. Mieszkańcy, zamiast kupować tam rzeczy, wolą spędzić czas siedząc w miłym otoczeniu. Co obecnie jest niemożliwe, bo kto by chciał wypoczywać na nagrzanej przestrzeni, która posłużyć może co najwyżej do usmażenia jajka.