Płoną polskie lasy. Mamy dwa razy więcej pożarów niż rok temu, a dopiero czerwiec

Czy to celowe podpalenia, czy wypadek przy pracy – to już jest mniej istotne. W takich warunkach - długotrwała susza i wysokie temperatury - igranie z ogniem to proszenie się o kłopot. Od kilku dni ryzyko pożarów oceniane jest jako ekstremalne. W części powiatów rozsyłane są alerty RCB.