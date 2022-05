Starlink to dość kosztowna, ale dla wielu zastosowań i tak niezastąpiona usługa dostępu do Internetu. Zapewnia dostęp o przepływności 100 Mb/s przy użyciu satelitów. To oznacza, że klient Starlinka może liczyć na wysokiej klasy łączność internetową, mieszkając nawet w bardzo odległym miejscu, do którego nie prowadzą światłowody czy szybka łączność komórkowa. Odległy dom w górach, lasach czy na rolniczych równinach? Jedyne, czego trzeba, to dostęp do nieba, które nie jest mocno zachmurzone.