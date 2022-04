Warto zauważyć, że utrzymanie reaktorów jądrowych tak naprawdę jest dla Stanów Zjednoczonych koniecznością. Do 2024 roku według planów zamknięte zostaną elektrownie węglowe i gazowe dostarczające do sieci 13 gigawatów energii. W tym samym czasie do pracy wprowadzone zostaną zasoby dostarczające jedynie 8 gigawatów. Wyłączenie w tej sytuacji jeszcze kilku reaktorów jądrowych sprawiłoby, że blackouty z czasem stałyby się w Stanach Zjednoczonych normą.